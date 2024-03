Atletico Madrid gegen Inter Mailand ab 21 Uhr LIVE

Jubiläum für Simeone

Für Atletico ist es zuletzt nicht nach Wunsch gelaufen, in den vergangenen fünf Pflichtspielen gab es nur einen Sieg. Stattdessen erfolgte das Aus im Cup sowie in der Liga am Samstag ein 0:2 in Cadiz. Nun droht das Ausscheiden im Europacup, wo Atletico-Coach Diego Simeone seine 50. Heimpartie an der Seitenlinie bestreitet. In den 49 Spielen gab es vor den eigenen Fans für den Argentinier 32 Siege und nur fünf Niederlagen. „Inter ist im Moment eine der besten Mannschaften, aber es ist Zeit für eine Revanche“, gab sich Simeone kämpferisch. Stürmer Antoine Griezmann steht ihm wieder zur Verfügung.