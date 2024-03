Deutsche Bundesliga in Konferenz – 15.30 Uhr LIVE

Die Fans der Münchner erinnern sich gerne an das furiose Hinspiel zurück, als dem Team von Trainer Thomas Tuchel nach einer torlosen ersten Halbzeit im zweiten Spielabschnitt acht Tore gelangen. Nun sollen gegen den Tabellenletzten erneut drei Punkte für den Rekordmeister her. Immerhin sind die Bayern gerade richtig gut in Schuss. Hat man doch auch Mainz gerade erst mit 8:1 abgeschossen, dazu kommt der Aufstieg ins Champions-League-Viertelfinale gegen Lazio. Geht da vielleicht gar noch was?