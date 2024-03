Gegen Prostataprobleme: Essen für die Männlichkeit

Am besten, Sie sehen rot! Denn: Wer Schwierigkeiten mit der Vorstehedrüse vermeiden will, genießt am besten regelmäßig einen Paradeissalat oder Spaghetti Bolognese! Aber auch andere rote Gemüse- und Obstsorten sollten immer wieder auf den Teller kommen, wenn es um den Schutz der Prostata geht.