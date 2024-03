Große Namen alleine reichen für Erfolg nicht aus

Sehr viel hatte sich Zell für diese Alps Hockey League-Saison vorgenommen. Dafür auch reichlich Geld in die Hand genommen. Namhafte Spieler wie Mario Altmann, Tyler Cuma oder Adis Alagic wurden verpflichtet. Nach einem sensationellen Grunddurchgang (Platz zwei) durfte man im Pinzgau träumen, nur um dann in die gnadenlose Realität zurückgeworfen zu werden. Die da heißt: Große Namen alleine reichen nicht aus. Mit Anfang der Meisterrunde begann die Abwärtsspirale, die in einem blamablen Aus im Viertelfinale gegen Sterzing (Serien-0:4) ihren Höhepunkt fand.