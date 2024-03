Oscar-Star Charlize Theron kommt nach Wien

Ich freue mich sehr, am 4Gamechangers-Festival teilzunehmen. Es ist immer aufregend, die Möglichkeit zu haben, an Veranstaltungen teilzunehmen, die einen offenen Austausch von Ideen ermöglichen. Besonders schätze ich, dass das Festival Gespräche über globale Auswirkungen und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt.

Charlize Theron