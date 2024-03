30. Todestag: Imola gedenkt Ratzenberger und Senna

Ratzenberger verstarb noch am Unfallort

Wie bei einer klassischen Tragödie entfaltete sich das Unglück beim Grand Prix von San Marino 1994 in mehreren Akten. Am Freitag kam der deklarierte Senna-Nachfolger Rubens Barrichello bei einem Crash mit Überschlag mit geringfügigen Verletzungen davon. Am Samstag verunglückte Ratzenberger im Training nach einem Bruch des Frontflügels an seinem Simtek-Ford bei über 300 km/h. Tod durch Schädelbasisbruch beim frontalen Einschlag in die Betonbegrenzung – der 33-Jährige verstarb noch am Unfallort.