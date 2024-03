Sinner 2024 noch unbesiegt - durch Tomba und Rossi

14 Spiele, 14 Siege - Jannik Sinner ist im Tennis in diesem Jahr noch nicht zu schlagen, strebt diese Woche in Indian Wells schon seinen dritten Titel in Folge an. Im Vorfeld holte sich Italiens neuer Sportheld Hilfe von prominenten Landsleuten. So fragte er etwa die Ex-Stars Alberto Tomba, Valentino Rossi und Giorgio Chiellini um Tipps.