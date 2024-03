Klauß nach Remis: „Wir waren nervös und gehemmt“

Robert Klauß (Rapid-Trainer): „Wir sind sehr froh, dass wir es geschafft haben. Es war nicht einfach, weil wir viele Junge eingesetzt haben. Wir waren nervös, gehemmt und haben nach den ersten guten zehn Minuten den Faden verloren. Da mussten wir uns bei Hedl bedanken. Nach dem 1:0 zu einem für uns günstigen Zeitpunkt ist es nach der Pause besser gelaufen, aber nach dem Ausgleich mussten wir noch zittern. Es war von uns heute minimalistisch, aber was zählt, ist die Meistergruppe. Das Ziel ist jetzt, so viele Punkte wie möglich in der Meistergruppe zu holen und ins Cupfinale zu kommen.“