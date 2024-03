Rapid gegen LASK als Auftakt in die Meistergruppe

Im Titelkampf empfängt Sturm Graz am Ostersonntag (17.00/31. März) Red Bull Salzburg. Nur vier Tage später treffen beide Teams im Cup-Halbfinale erneut aufeinander, diesmal allerdings in Wals-Siezenheim. Die Retourpartie in der Liga findet am 28. April (17.00) statt, da könnte womöglich schon eine Vorentscheidung in der Meisterschaft fallen, schließlich gibt es im Anschluss nur mehr drei Runden.