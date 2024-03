Mit 10 km Anlauf: Julia Mayer gewinnt starken Test

Vojta vor Bauernfeind

Bei den Männern siegte in einem starken Feld Andreas Vojta in 63:31 Minuten. Mario Bauernfeind wurde in 64:45 Zweiter vor Dominik Stadlmann (64:59). Andreas Vojta von team2012.at meinte: „Bei guten Bedingungen wäre mein Lauf sicher 62 Minuten wert gewesen. Die meiste Zeit musste ich alleine laufen, da steckt man viel Energie rein. Ich habe immer versucht, das Tempo hochzuhalten. Das Ergebnis kann ich schon sehr gut einschätzen.”