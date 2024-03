Öffentliches Turteln und ein Liebesposting

Alles ruhig?

In seiner Ehe scheint also alles paletti. Und auch sportlich sieht Horner - zumindest in öffentlichen Statements - keinen Anlass für Aufregung. „Ich sehe keinen Grund, warum irgendwer dieses Team verlassen sollte“, meinte er am Rande des Grand Prix. Dabei hatte Helmut Marko am Wochenende durchaus laut über sein vorzeitiges Aus nachgedacht. Und auch Max Verstappen wird immer wieder mit einem Wechsel zu Mercedes in Verbindung gebracht.