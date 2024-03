Wolff würde Verstappen „liebend gern“ holen

Die in Jeddah unablässig vorgetragene Forderung von Horner nach einem Schlussstrich in der Affäre blieb vergebens. „Ich denke, dafür ist es nun ein bisschen zu spät. Wenn es das ist, was er will, fein. Aber ich denke nicht, dass das möglich ist“, übermittelte Verstappens Vater Jos via „Daily Mail“ und legte Horner erneut einen Rücktritt nahe: „Ich habe bereits gesagt, dass es Probleme gibt, wenn er bleibt.“