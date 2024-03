Stefan Kraft gewinnt, erster Verfolger „stürzt ab“

Vier ÖSV-Adler in den Top-6

Nicht nur Kraft und Hörl präsentierten sich bärenstark. Michael Hayböck wurde Vierter. Daniel Huber beendete den Wettbewerb als Sechster. In der „Raw-Air“-Gesamtwertung führt Huber, der am Freitag die Qualifikation gewonnen hatte, vor Kraft.