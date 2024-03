Halt verloren: Kletterin (29) in Tirol abgestürzt

Am Freitagvormittag unternahmen die zwei Deutschen, ein Mann (37) und eine 29-jährige Frau aus Rosenheim, gemeinsam eine Tour im Klettergarten „Klobenstein“ in Kössen. „Als die Kletterin gegen 12 Uhr im Vorstieg den Standplatz am Ende der Tour ‘Erdbeerweg‘ erreicht hatte und das Seil in den Karabiner einlegen wollte, verlor sie plötzlich den Halt“, berichtete die Polizei.