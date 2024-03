Tuchel zu Journalist: „Dann bin ich schizophren!“

Nach dem Erfolg in der Champions League gegen Lazio Rom will der FC Bayern München auch in der Bundesliga wieder in alter Stärke glänzen. Zu spüren bekommen soll das am Samstag das abstiegsbedrohte Team des FSV Mainz 05, den Kampf um den Titel hat die Tuchel-Elf noch nicht aufgegeben. Liga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat am Sonntag (19.30) Heimrecht gegen den VfL Wolfsburg, dabei soll das nächste Puzzleteil ins Meister-Bild eingefügt werden.