Bayern München gegen Lazio Rom - ab 21 Uhr LIVE

Ein Achtelfinal-Aus wäre das schlechteste Abschneiden der Münchner in der Königsklasse seit fünf Jahren und stünde als Sinnbild für diese Saison. Sportdirektor Christoph Freund übte sich in Durchhalteparolen. Er sei „überzeugt, dass wir am Dienstag weiterkommen“. Die Bayern hätten „schon öfter gezeigt, dass wir eine richtig gute Mannschaft und Qualität haben“. Der Respekt vor den Römern ist allerdings groß beim Salzburger. „Sie können gut verteidigen, wissen, wie man so einen Vorsprung über die Runden bringt.“