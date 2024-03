Russische Familie will endlich eingebürgert werden

Seit vielen Jahren lebt ein gebürtiger Russe (47) mit seiner Familie in der Steiermark. Als Mitarbeiter in Führungsposition eines namhaften Konzerns liefert er dem österreichischen Staat auch dementsprechende Steuern ab. Der Mann fühlt sich hier zu Hause und hat nicht vor, jemals wieder in sein Heimatland zu ziehen. Daher möchte er seine Staatsbürgerschaft niederlegen und endlich Österreicher werden, genau wie seine Frau und sein Sohn.