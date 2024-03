LASK gegen Red Bull Salzburg ab 17 Uhr LIVE

„Wir wollen den Grunddurchgang unbedingt mit drei Punkten beenden“, stellte Salzburg-Coach Gerhard Struber klar. Und auch Stürmer Petar Ratkov sieht keinen Grund, den am Sonntag in Hartberg geforderten Grazern den Vortritt zu lassen. „Unser Ziel ist es, als Tabellenführer in die Meistergruppe zu starten“, versicherte der Serbe, dessen Team zwei Zähler vor Sturm liegt. Eine enge Sache wird die zweite Saisonphase so oder so. Im besten Fall geht man nach der Punkteteilung mit zwei Zählern Vorsprung ins Rennen, im schlechtesten fände man sich zum Auftakt punktegleich mit den Blackys wieder.