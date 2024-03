Brand in Wohnung in letzter Minute verhindert

Ein 79-jährige Lungauerin stellte am Donnerstagnachmittag ihr Essen in ihrer Wohnung in St. Margarethen zum Aufwärmen auf den Herd und verließ die Küche um sich kurz hinzulegen. Weil sie eingeschlafen sein dürfte, verbrannte das Essen im Kochtopf und Rauch verbreitete sich in der Wohnung. Ein Rauchmelder verhinderte schlimmeres.