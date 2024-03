Ex-City-Kicker: Pep hat Bayern-Transfer torpediert

„Guardiola war bei Bayern, De Bruyne bei Wolfsburg. Bayerns Scouting-Abteilung sagte ‘Wir schauen uns den Jungen ganz genau an. Was hältst Du davon, wenn wir ihn holen?‘ Und Pep sagte ‘Nein, nein. Ich will ihn nicht. Ich glaube nicht, dass er in unser Team passt‘. Damit war die Sache vom Tisch“, erzählt Fernandinho in einem Podcast.