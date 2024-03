Europa League in der Konferenz, ab 21 Uhr LIVE

Nach der 1:2-Heimniederlage gegen die Hammers und der 0:2-Niederlage in London am letzten Spieltag sagte Freiburgs Ritsu Doan: „Wenn man es positiv betrachtet, könnte man sagen, dass das heutige Spiel wie ein Testspiel vor dem K.o.-Spiel war.“ Und tatsächlich war es eine Generalprobe für eine weitere Begegnung im Achtelfinale, und West Hams Trainer David Moyes war über die Auslosung nicht sonderlich erfreut: „Es gibt einige große Mannschaften in diesem Wettbewerb - die Spitze der englischen Liga, die Spitze der deutschen Liga - also will man sie vermeiden, aber es ist ein schweres Spiel."