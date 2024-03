LKH Graz startet Pilotprojekt zur Pflegelehre

Das Curriculum soll nach und nach entstehen

Vier zusätzliche Arbeitskräfte innerhalb von drei Jahren sollen nun also Abhilfe schaffen? „Wir werden zur Verbesserung der Situation bald in die Breite gehen“, sagt Eveline Brandstätter, Pflegedirektorin des LKH Graz II. Die neue Pflegelehre sei ein Prozess, in dem man dazulernen und das Curriculum entsprechend neuer Erfahrungen weiterentwickeln will.