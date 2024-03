Sofia Polcanova verlässt Meister Linz-Froschberg

Die gebürtige Moldauerin spielt seit 2008 für die Linzerinnen und wurde 2010 eingebürgert. Polcanova will sich mit einem weiteren Meistertitel von Linz-Froschberg verabschieden und danach ganz auf internationale Turniere fokussieren. „Das Turniergeschehen hat so dermaßen zugenommen und ist so unplanbar geworden, dass qualitative Einsätze in Clubbewerben terminlich kaum mehr möglich sind“, begründete Renner die Trennung von der 29-jährigen Europameisterin von 2022.