Pep schwärmt: „Bester Spieler der Premier League“

Foden drehte in der zweiten Hälfte mit zwei Toren nach der frühen United-Führung durch Marcus Rashford die Partie. „Er war immer ein talentierter Spieler, aber jetzt ist er reifer und versteht das Spiel besser, insbesondere in der Defensive“, lobte Guardiola den 23-jährigen Engländer. „Er liebt Fußball, er lebt für den Fußball. Er ist eine Freude und seine Arbeitsmoral ist unglaublich“, meinte der Spanier. Foden spielt bereits seit seinem achten Lebensjahr für City. Guardiola verhalf ihm einst als 17-Jähriger zum Debüt in der ersten Mannschaft.