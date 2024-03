Irre Szene: „Den nicht zu machen, ist kriminell“

City lag durch einen Sonntagsschuss von Uniteds Rashford mit 0:1 zurück, doch die Guardiola-Truppe drängte energisch auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte flankte Phil Foden per Kopf perfekt in Richtung Haaland, doch der sonst so sichere Topstürmer schoss den Ball aus zwei, drei Metern über das Tor. Ein Raunen ging durchs Stadion. Eine unglaubliche Szene!