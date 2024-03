Nach zwei Parteiwechseln will Herbst Sieg für ÖVP

Er kam aus der SPÖ, war lange Gemeinderat und ist nach den Jahren bei der Wählergemeinschaft nun Bürgermeisterkandidat der Volkspartei. Da kann die Bevölkerung schon einmal die Übersicht verlieren, meinen die Mitstreiter um das höchste Amt in der Gemeinde. „Meine Erfahrungen in der Gemeindevertretung, aber auch als Mitglied mehrerer Vereine in Elsbethen haben mir gezeigt, wo meine politische Heimat wirklich ist“, erklärt Herbst. Verzwickt macht es die Lage zusätzlich, dass Herbst vor zwei Jahren den derzeitigen Ortschef Sebastian Haslauer (ÖVP), damals noch Vize, wegen Aussagen am ÖVP-Gemeindetag gemeinsam mit allen Gemeindevertretern der WfE wegen übler Nachrede verklagt hat.