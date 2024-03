Ancelotti tobt: „Das hat es noch nie gegeben!“

Bei Real Madrid hat am Samstag nach dem 2:2-Remis in der spanischen Liga in Valencia großer Ärger geherrscht. Das vermeintliche Siegestor von Jude Bellingham in der 99. Minute per Kopf zählte nicht, weil der Schiedsrichter das Spiel unmittelbar vor der Flanke von Luka Modric abgepfiffen hatte. „Es ist etwas noch nie Dagewesenes passiert“, echauffierte sich Real-Trainer Carlo Ancelotti. „Ich denke, er hat einen Fehler begangen. Wir sind sehr verärgert.“