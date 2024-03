SCR Altach gegen LASK ab 17 Uhr LIVE

„Da brauche ich mich nicht allzu groß einmischen“

Der 43-Jährige hatte gegen Hartberg (1:2) seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison gesehen und muss nun - nach einer Regeländerung vor dieser Spielzeit - als erster Bundesliga-Trainer Gelb-gesperrt zuschauen. Roman Wallner wird daher die Kommandos von der Seitenlinie tätigen. „Mein Team funktioniert, die wissen genau, was sie zu tun haben. Da brauche ich mich nicht allzu groß einmischen“, gab sich Standfest am Freitag entspannt.