Austrianer sind auf Hilfe von Rapid angewiesen

Die 0:3-Pleite schmerzt noch immer, die Chancen auf die Top 6 rückten für Violett dadurch in sehr weite Ferne, sind aber noch nicht komplett vom Tisch. „Solange es theoretisch noch möglich ist, versuchen wir weiterhin alles. In den letzten beiden Spielen müssen aber sechs Punkte her - das ist auch allen ganz klar“, weiß Werner.