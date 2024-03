Hoffenheim gegen Werder Bremen - ab 17.30 Uhr LIVE

Hoffenheim drehte am vergangenen Sonntag bei Borussia Dortmund die Partie, gewann nach acht Bundesliga-Spielen ohne Sieg wieder. Bremen ist in der letzten Zeit ein ungern gesehener Gast: Ein Dreier bei der TSG würde erstmals in der langen Ligageschichte des Vereins vier Siege in der Ferne in Folge bedeuten. Und die Kraichgauer hingegen gingen nur in zwei ihrer elf Bundesliga-Heimeinsätze in dieser Spielzeit als Gewinner vom Platz.