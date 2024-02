Lebensretter war dank Notfallapp schnell vor Ort

Es war kurz nach sieben Uhr, ich habe mich gerade im Hotelzimmer in Bad Hofgastein für den Skitag fertig gemacht“, erzählt Markus Lichtenberger, freiwilliger Rettungssanitäter an den Dienststellen Neuhofen an der Krems und St. Florian. „Plötzlich bekam ich die Alarmierung aufs Handy, nahm sie an und rannte sofort los.“