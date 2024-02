Bosch vereinbart KI-Kooperation mit Microsoft

Bosch und Microsoft haben eine Kooperation vereinbart, um Autos mithilfe Künstlicher Intelligenz sicherer und bequemer zu machen. Das kündigte Stefan Hartung, Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung, am Mittwoch auf der Hausmesse „Bosch Connected World“ in Berlin an. Nach den Vorstellungen der beiden Technologiekonzerne soll KI es dem Fahrzeug künftig ermöglichen, Situationen einzuschätzen, entsprechend zu reagieren und so Verkehrsteilnehmer besser zu schützen.