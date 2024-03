Diese Vibratorkatze birgt ein düsteres Geheimnis

Ob Smartphone, Digitalkamera oder Fahrradlampe: USB-Anschlüsse finden sich heute an einer Vielzahl unterschiedlichster Geräte. Das ist praktisch, weil man diese unterwegs so etwa über das Notebook oder am Rechner im Büro laden kann, birgt aber auch Gefahren in puncto IT-Sicherheit, wie ein aktueller, besonders kurioser Fall zeigt.