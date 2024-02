Austria will Stadion bis Ende Juni verkauft haben!

„Wenn uns der Stadionverkauf gelingt, dann ...“

„Es gibt mehrere Interessenten, mit denen wir schon weit in Verhandlungen sind. Wenn uns der Stadionverkauf gelingt, dann haben wir die Verbindlichkeiten zu einem großen Teil abgebaut und haben dann die Möglichkeit, sukzessive in den sportlichen Bereich zu investieren“, wurde Gollowitzer in einer Austria-Mitteilung zitiert.