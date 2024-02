Alkoholisierter Linienbusfahrer fuhr auf Auto auf

Busfahrer bremste zu spät

Ein 23-Jähriger hatte seinen PKW an der roten Ampel der Kreuzung Wielandgasse-Gleisdorfergasse angehalten. Hinter ihm fuhr ein Linienbus, an dessen Steuer ein 59-jähriger Grazer. Als es Grün wurde, fuhren beide Fahrzeuge wieder an, doch der Autofahrer bremste erneut, weil er links abbiegen wollte. Das übersah der Buslenker und krachte gegen das Auto.