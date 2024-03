Gladstone und Murphy als Favoriten mit Konkurrenz

Auch Sandra Hüller im Rennen

Was die Konkurrenz betrifft, so hat sich Carey Mulligan (38) als Frau von Leonard Bernstein in „Maestro“ hervorgetan, und Sandra Hüller (45) brilliert nicht nur in Justine Triets Cannes-Gewinner „Anatomie eines Falls“ als Frau, die des Mordes an ihrem Mann verdächtigt wird, sondern spielt auch eine wichtige Nebenrolle in Jonathan Glazers „The Zone of Interest“ - was die Chancen der Deutschen erhöhen könnte.