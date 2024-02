Zeller rüsten für Play-off noch einmal nach

Möglich macht den Deal - trotz Transferschlusses am 15. Februar - die Kooperation zwischen den in der Eishockeyliga bereits zum Zuschauen verurteilten Vienna Capitals und den Eisbären. Bei denen der 1991 in Zell geborene Hartl das Eishockey-Handwerk erlernt hat, bereits mit 15 Jahren unter Headcoach Johann Strömwall in der Kampfmannschaft debütierte.