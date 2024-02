Wie Pete Doherty: Das sollten Diabetiker wissen

Der britische Rockmusiker Pete Doherty gab bekannt, an Typ-2-Diabetes erkrankt zu sein. Ihm fehle jedoch die Disziplin, um seine Ernährung in den Griff zu bekommen, so der Libertines-Sänger, der für seinen ungesunden Lebensstil bekannt ist. Was die Zuckerkrankheit bedeutet und warum man sie auf keinen Fall unterschätzen sollte.