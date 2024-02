Top-Hilfe bei Schlaganfällen scheiterte an Kosten

Über Bundesländergrenzen hinweg

Walentich betont, dass der medizinische Fortschritt immer bessere Hilfe ermögliche: „Doch braucht es dazu Expertise und Routine.“ Bisher seien Einrichtungen, die das rund um die Uhr bieten, an den Kosten gescheitert. Immerhin sind zumindest acht Fachärzte nötig, um ein 24-Stunden-Dienstrad zu ermöglichen. Bauer und Walentich sehen St. Pölten und Wiener Neustadt als geeignete Standorte für derartige Zentren in der Ostregion. Wichtig ist beiden: „Es muss in Versorgungsregionen, nicht in Bundesländergrenzen gedacht werden.“