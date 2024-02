Causa Horner: Druck auf Red Bull wird größer

Die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) zitiert Ford-Chef Jim Farley aus einem offenen Brief an Red Bull: „Wir sind verärgert, weil es [bisher] keine Lösung gibt und keinen klaren Hinweis, wann mit einer fairen und gerechten Lösung zu rechnen ist. Außerdem ist die fehlende Transparenz uns gegenüber frustrierend. Denn wir sind Geschäftspartner. Und wir wollen einen vollständigen Bericht über alle Erkenntnisse erhalten.“