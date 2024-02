Aus Kabul befreiter rechtsextremer Opa „geheilt“

Am Weg vom Flughafen Wien ins heimische Spital meldete sich Herbert Fritz sichtlich erleichtert bei der „Krone“. „Mir geht es den Umständen entsprechend gut, vor allem jetzt im Kreis meiner Familie“, so Fritz. Seine 282 Tage in afghanischer Geiselhaft haben den 84-Jährigen aber naturgemäß gezeichnet. Die Haftbedingungen waren aber „in Ordnung“: „Ich musste keinen Hunger leiden, es gab genug zu essen. Vorrangig Reis und Obst. Psychisch war es aber grenzwertig. Andauernd wurde ich hingehalten und mir mehrmals die Freilassung versprochen“, so Fritz im Interview.