Meta bildet Taskforce gegen KI-Desinformation

So sollte im Jänner offenbar mit Hilfe von KI Einfluss auf die Vorwahlen der US-Demokraten in New Hampshire genommen werden. Damals erhielten Wähler einen automatisierten Anruf, in dem sie angeblich von US-Präsident Joe Biden aufgefordert wurden, daheim zu bleiben. Vor knapp zwei Wochen hatten sich der ChatGPT-Entwickler OpenAI, dessen Großaktionär Microsoft, Meta und weitere Technologiefirmen verpflichtet, im Kampf gegen Wahlbeeinflussung per KI zusammenzuarbeiten.