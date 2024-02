Wintereinbruch: Baum stürzte auf fahrendes Auto

Stundenlanger massiver Schneefall sorgte für brenzlige Situationen in Kärnten. Am Freitagabend war nämlich eine 25-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Stockenboi (Bezirk Villach) in der Gemeinde Paternion unterwegs, als plötzlich während der Fahrt auf der Südtiroler Straße zwischen Kamering und Aifresdorf ein Baum auf das Fahrzeug stürzte.