Wintereinbruch sorgt für Lawinen- und Murengefahr

Lawinengefahr in den Bergen

Die beträchtlichen Neuschneemengen in den höheren Lagen könnten zu Schneebruch führen, was wiederum Stromausfälle verursachen könnte. Zusätzlich nimmt mit dem Anstieg der Neuschneemengen auch die Gefahr von Lawinen zu. Deshalb herrscht in Gebieten oberhalb der Waldgrenze in Oberkärnten und den Karawanken Gefahrenstufe 4, was bedeutet, dass eine erhebliche Lawinengefahr besteht. Es ist teilweise mit zahlreichen großen und oft sehr großen Lawinen zu rechnen.