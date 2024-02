Wimmer: „Müssen uns bei den Fans entschuldigen“

„Grundsätzlich hat man gemerkt, dass wir viele Umstellungen hatten und die ersten Minuten nicht im Spiel waren. Da waren wir verunsichert“, so der Austria-Trainer. „Dann ist Rapid über uns drüber gefahren. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht am Platz, das war keine Derby-Emotion. Da muss man sich auch wehren, wir waren gedanklich nicht da. Die erste Halbzeit ist nicht zu erklären, da müssen wir uns eigentlich bei den Fans entschuldigen. In der zweiten Hälfte waren wir zumindest aggressiv, das war dann okay. Jetzt kommt Blau-Weiß Linz, da müssen wir mutiger auftreten.“