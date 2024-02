WSG Tirol gegen Sturm Graz ab 14.30 Uhr LIVE

Mit Erfolgen im nationalen Cup und in der Conference League sowie zwei Unentschieden in den Schlagerspielen gegen RB Salzburg und Rapid ist Sturm in das Jahr gestartet. In Tirol ist nun der erste Dreier in der Liga eingeplant, um den mit zwei Punkten führenden Meister Salzburg, der am Samstag zu Hause gegen Schlusslicht Lustenau antritt, nicht davonziehen zu lassen.