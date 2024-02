Barcelona trauert vergebenem Sieg in Neapel nach

Die fünf Pflichtspiele unbesiegten Spanier gaben in der ersten Hälfte klar den Ton an, konnten die Überlegenheit aber nicht in einen Torerfolg ummünzen. Nach Wiederbeginn war es Robert Lewandowski, der den Bann mit seinem Treffer (60.) brach. Es war erst das zweite Tor des 35-jährigen Polen in der laufenden Saison der „Königsklasse“. Das 18. Pflichtspieltor des Stürmerstars reichte allerdings nicht, da auf der anderen Seite Victor Osimhen (75.) mit dem einzigen Schuss der Heimischen aufs Tor erfolgreich war.