Polnische Bauern verschütten Getreide aus Ukraine

Polnische Bauern haben am Grenzübergang Medyka ukrainische Güterwaggons mit Getreide geöffnet und so kurzfristig die Gleise an der strategisch wichtigen Eisenbahnstrecke blockiert. Eine Gruppe von 25 Landwirten sei von einer Demonstration auf einer Landstraße auf die nahe gelegenen Gleise gelaufen, sagte eine Sprecherin der örtlichen Polizei am Dienstag.