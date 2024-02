Scott Gimple: „Es ist eine ganz andere Welt“

Da wird wirklich jedes Fan-Herz höher schlagen, denn in dem neuen Spin-Off kehren niemand Geringerer als die US-Schauspieler Andrew Lincoln und seine Serienkollegin Danai Gurira in ihren Paraderollen als Rick und Michonne zurück auf die Bildschirme. Wir haben mit dem ausführenden Produzenten Scott Gimple gesprochen, um herauszufinden, warum das Universum rund um „The Walking Dead“ noch immer so erfolgreich ist, was wir vom neuen Spin-Off erwarten können und ob es viel Überzeugungsarbeit gebraucht hat, Andrew und Danai zurück ans Set zu holen. Sehen Sie im Video mehr dazu.