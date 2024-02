Geehrte, die Tirol in allen Disziplinen bereichern

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher pflichtete seinem Amtskollegen bei: „Durch ihr Engagement für das Gemeinwohl und für vereinende Werte stifteten die Geehrten Zusammenhalt und Zuversicht.“ Ihr Einsatz habe sowohl in den jeweiligen Bereichen als auch in der Gesellschaft insgesamt Spuren hinterlassen. „Möge das Beispiel der heute ausgezeichneten Persönlichkeiten in allen Teilen Tirols auch in Zukunft Widerhall finden.“